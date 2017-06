Qui sont les députés LR "constructifs" et à quoi jouent-ils ?

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, préfère quant à lui les appeler "les destructifs" car si quantitativement, le groupe LR "canal historique" reste encore bien supérieur à celui des "constructifs", il pourrait perdre d’autres membres au fil des semaines.





En effet, l’OPA de Thierry Solère et de ses amis n’est pas terminé. Comme l’a souligné Franck Riester, proche de Bruno Le Maire, ils souhaitent bel et bien devenir "la troisième force politique à l’Assemblée nationale" (c’est actuellement le Modem avec une quarantaine de députés, ndlr). "On pourrait être entre 45 et 50. On a vocation à accueillir des personnalités qui se retrouveraient dans le même état d’esprit", poursuit l’UDI Maurice Leroy, rapporte Le Figaro.





Si la devise "diviser pour mieux régner" est vieille comme le monde, Emmanuel Macron démontre avec un certain brio qu’elle reste, encore de nos jours, d’une efficacité redoutable. Après avoir éparpillé le PS façon puzzle lors de la présidentielle, il est en train de faire imploser la droite, réduisant de facto les voix d'opposition.