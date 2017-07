Raccourcir ou non les vacances scolaires : pourquoi Jean-Michel Blanquer relance (prudemment) le débat

Si le ministre se montre prudent sur la question, c'est parce qu'il sait que la question des congés scolaires est particulèrement sensible. Alors qu'il lançait sa réforme des rythmes scolaires en 2013, l'ancien ministre socialiste Vincent Peillon avait émis l'idée de réformer l'ensemble du calendrier annuel. Il souhaitait ainsi passer de 35 à 36 semaines par an travaillées à 37 ou 38, estimant que la très forte concentration d'enseignements dans une courte période était nuisible à l'apprentissage des élèves. Il se basait notamment sur certains exemples européens, comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni, où l'apprentissage est plus étalé sur l'année, et les vacances d'été par conséquent plus courtes.





Alors que la réforme des rythmes scolaires passait difficilement, Matignon avait alors rapidement renvoyé ce chantier à plus tard, avant que la ministre de l'Education Najat Vallaud-Belkacem ne l'enterre à son tour. La dernière refonte en date, l'an dernier, avait consisté notamment à faire débuter les vacances de la Toussaint en milieu de semaine, ce qui avait par ailleurs suscité des critiques des professionnels du tourisme.