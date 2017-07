Rachida Dati raconte avoir mis "un coup de poing dans la gueule" de Brice Hortefeux

On savait les relations entre Brice Hortefeux et Rachida Dati particulièrement détestables. Et ce n'est pas l'anecdote rapportée par la maire du VIIe arrondissement de Paris qui viendra le démentir. "Héroïne" du jour de la série que Le Monde consacre cet été aux têtes brûlées (elle suit Christine Angot, Cyril Hanouna et Jérôme Lavrilleux), Rachida Dati a fait part aux journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme d'une scène hallucinante de violence avec le fidèle de Nicolas Sarkozy.





"Un jour, devant un ascenseur, je lui dis : 'Alors le facho, ça va ?' Il me répond : 'Ça va, intrigante.' Là, je me retourne et je lui mets un coup de poing dans la gueule, et il se mange le miroir ! Après, Sarko m’appelle : 'Qu’est-ce que t’as encore fait ?' Je lui dis : 'Il m’a insultée.' Et lui : 'Arrête de le chercher.'"