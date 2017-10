Raquel Garrido n'aurait pas déclaré ses revenus d'avocate à temps à cause de la... présidentielle

Dans un article publié sur son site, Le Point explique que lorsqu’un avocat ne déclare pas ses revenus, "la caisse procède, comme les autres organismes sociaux, à une taxation d’office pouvant donner lieu, a posteriori, à une régularisation". La taxation serait calculée sur la base d’une rémunération "par défaut" de 291.718 euros et équivaudrait donc à 30.000 euros, ce qui serait concordant avec les chiffres avancés par Le Canard enchaîné. Interrogée à ce sujet, Raquel Garrido a déclaré au Point : "C’est 291.718 euros, le revenu ‘imaginaire’ qui sert de base pour la taxation d’office ? Vous me l’apprenez ! C’est énorme, en effet, et je comprends mieux cette histoire de 32.000 euros." En revanche, l’avocate a tout de même avoué ne pas avoir déclaré ses revenus cette année, trop occupée par la… présidentielle, pour laquelle elle avait multiplié les apparitions médiatiques dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon.