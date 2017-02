Rassemblement pour Théo à Bobigny : Fillon aurait interdit la marche, Le Roux se défend

Directement mis en cause par ses opposants, le ministre de l'Intérieur a réagi, en marge d'une réunion sur la sécurité routière. A François Fillon qui aurait voulu que la manifestation soit interdite, il a répondu que "les organisateurs voulaient qu'elle soit pacifique" et que la marche a été "pourrie par des groupes de casseurs". "En démocratie, exprimer une colère, une attente, donner une opinion est tout à fait légitime", a encore ajouté le patron de Bauveau. A l'attention des responsables des violences, il a déclaré : "Il faut être intraitable avec tous ces casseurs qui lancent un appel à la haine et veulent se faire des policiers."





Et, dans un appel à l'ensemble des parties, il a demandé de "la responsabilité", de "la sérénité"', de "la confiance dans la justice". Interrogé sur les suites de l'affaire Théo et les résultats de l'enquête, il a répondu : "Justice passera. La justice a tous les éléments et elle fera son travail aucune pression."