Recaser les frères Bogdanov, confier une émission à David Hallyday... Quand le président Sarkozy se mêlait de tout à la télé

On pensait à peu près tout savoir des relations compliquées entre l'ex-Président Nicolas Sarkozy et les chaînes publiques de télévision et de radio. A commencer par cette décision prise, début 2008, de supprimer la pub après 20h sans en avoir averti sa ministre de la Culture, Christine Albanel, le président de France Télévisions d'alors, Patrice Duhamel, et encore moins son Premier ministre François Fillon.





On savait aussi que Nicolas Sarkozy avait, durant son quinquennat, une véritable passion pour les programmes de télévision. Mais Le Fait du prince (Calmann-Lévy), ouvrage de la journaliste de L'Opinion Béatrice Houchard sorti ce mercredi, nous en dit encore un peu plus sur ce qui, au-delà d'une passion, est devenu une véritable "obsession" pour l'ancien locataire de l'Elysée.