Recomposition à droite : et si Edouard Philippe quittait Les Républicains pour LREM ?

Il a participé à la création de l'UMP en 2002. Quinze ans plus tard, dans un paysage politique totalement bouleversé par l'élection d'Emmanuel Macron, Edouard Philippe, le maire LR du Havre devenu Premier ministre, fait l'objet d'un ultimatum de sa formation d'origine. Le bureau politique des Républicains a décidé, mardi, de lui accorder huit jours pour s'expliquer sur sa situation. Sans réponse du locataire de Matignon avant mercredi prochain, ce dernier sera exclu. Une procédure qui s'applique en même temps aux ministres Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, ainsi qu'aux députés "constructifs" Franck Riester et Therry Solère.