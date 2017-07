Refonte du compte pénibilité : "10.000 salariés en bénéficieront dès l'an prochain", assure la ministre Muriel Pénicaud

Emmanuel Macron avait annoncé de longue date qu'il comptait revenir sur cette mesure phare du quinquennat de François Hollande, qu'il avait dû lui-même soutenir du bout des doigts lorsqu'il était ministre de l'Economie. Le jugeant "inapplicable" en l'état, il avait évoqué en mai la possibilité d'un moratoire.





Et ce samedi, en pleine négociation avec les syndicats sur la réforme du Code du travail, le Premier ministre Edouard Philippe a adressé à ces derniers les mesures qu'il comptait prendre pour réformer le compte qui poserait notamment des problèmes aux petites et moyennes entreprises. Le compte pénibilité, qui permet aux salariés occupant un poste pénible de cumuler des points afin de partir plus tôt à la retraite, se former ou travailler à temps partiel sans perte de salaire, sera revu en profondeur.