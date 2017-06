Réforme du code du travail : qu'est-ce que ce "contrat de projet" que concocte le gouvernement ?

Dans Le Journal du Dimanche, le 25 juin, la ministre du Travail Muriel Pénicaud précise "qu’il n’est pas question de le généraliser à toutes les entreprises". "Que les secteurs d’activité dans des conditions à définir et régulées par les partenaires sociaux au niveau de la branche puissent envisager ce type de contenu, ça a du sens", explique-t-elle.





Invité du Grand Jury sur LCI, le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner justifie à son tour l’extension de ce "contrat de chantier", qui pourrait être baptisé "contrat de projet" : "Plus de 75% des jeunes qui entrent sur le marché du travail ont des emplois précaires. Il faut nous libérer de cela. Le CDI, si vous lui donnez un peu plus de souplesse et qu'il permet à ces jeunes de rentrer en CDI, c'est quand même plus intéressant que l'intérim".