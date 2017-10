Réforme de l’ISF : comment la majorité compte taxer "les signes ostentatoires de richesse"

Parmi les amendements proposés par la majorité, les députés veulent taxer, de 30.000 à 200.000 euros par an, les résidents français propriétaires de bateaux de plaisance de plus de 30 mètres. Ils ont également fait passer de 10 à 11% la taxe sur la cession des métaux précieux, dont l’or. Et ont créé une taxe additionnelle, plafonnée à 8000 euros, pour les voitures de sport. Celle-ci concernera les véhicules de plus de 36 chevaux et devrait rapporter de l'ordre de 30 millions d'euros.