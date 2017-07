Réforme de la taxe d'habitation : pourquoi Macron a (re-)changé d'avis

Le gouvernement en est convaincu : les impôts doivent baisser le plus rapidement possible. Emmanuel Macron a tranché, ce dimanche : sa réforme de la taxe d’habitation, qui doit permettre à terme à 80% des Français d’en être exonérés, sera enclenchée dès l’an prochain. En clair, les foyers modestes, et en particulièrement les retraités qui vont subir de plein fouet la hausse de la CSG, devraient ne pas payer de taxe d’habitation en 2018.





On ignore encore le rythme de la réforme mais de nouveaux contribuables seront intégrés les années suivantes jusqu’à une exonération complète pour 4 foyers fiscaux sur 5, la limite se situant à un revenu fiscal net de 20.000 euros par an et par part fiscale dans un foyer. Cette promesse de campagne du candidat Macron, initialement prévue dès 2018, avait été mise de côté par le Premier ministre Edouard Philippe lors de sa déclaration de politique générale, mardi 4 juillet, au lendemain du discours au Congrès. Sans détailler de calendrier précis, il avait laissé entendre une activation de la réforme "d'ici la fin du quinquennat".