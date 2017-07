Réforme du Code du travail : comment Mélenchon et les Insoumis espèrent s'ériger en premiers opposants

L’été étant une période peu propice à l’émergence d’un mouvement social, les forces politiques et syndicales opposées à la réforme du Code du travail attendent surtout la rentrée pour engager un véritable bras de fer avec le gouvernement. La CGT et FO ont d'ores et déjà appelé à des manifestations en septembre, auxquelles s'associeront La France insoumise ainsi que le Parti communiste et le NPA.





Cette opposition mélenchonienne ne semble pas déplaire au nouvel exécutif. "Le gouvernement va privilégier La France insoumise comme principale opposition", croit savoir un parlementaire socialiste interrogé par l’AFP, évoquant "une espèce de deal tacite" qui peut les arranger. En effet, derrière cet affrontement politique, la majorité et la France insoumise ont un intérêt commun, celui de marginaliser le FN.





Le parti de Marine Le Pen, qui espérait compter des députés par dizaine après les législatives, peine à retrouver sa voix depuis le début du quinquennat. "Non seulement le Front n'a pas de groupe (ce qui limite son temps de parole, ndlr), (...) mais il traverse une période compliquée en interne", souligne auprès de l’AFP Jean-Yves Camus, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques, en référence au douloureux débat de refondation que traverse le FN. A défaut d’avoir fait reculer le gouvernement, Jean-Luc Mélenchon pourra se consoler avec cette victoire politique sur sa rivale frontiste.