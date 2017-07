Réforme du code du travail : Mélenchon appelle à un grand rassemblement populaire le 23 septembre à Paris

Extrêmement présent lors des débats sur la réforme du code du travail à l’Assemblée Nationale, Jean-Luc Mélenchon veut poursuivre la lutte dès la fin de l’été. Après la journée de manifestation organisée par la CGT et SUD prévue le 12 septembre, Jean-Luc Mélenchon souhaite un grand rassemblement populaire à Paris le 23 septembre. "Les syndicats organisent les salariés dans l’entreprise donc nous devons les aider", a-t-il affirmé.





"Je propose que l’on fasse un rassemblement populaire le 23 septembre à Paris, c’est-à-dire que d’un coup on monte de toutes les zones de France à Paris pour dire non, on se laissera pas faire, on ne lâche rien et on proteste contre le coup d’État social", a martelé le député de Marseille. "Ceux qui ne veulent pas se laisser tondre, leur devoir c’est de manifester comme citoyen et dire je marche, je marche", a ajouté le président de la France Insoumise.