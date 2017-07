Règlement de comptes chez les Républicains : les pro-Macron "suspendus de leurs fonctions" en attendant une éventuelle exclusion

Lors d'un bureau politique ce mardi soir, Les Républicains (LR) devaient discuter du sort des responsables LR ayant rejoint le gouvernement ou affichant leur proximité avec Emmanuel Macron. Ce week-end en effet, six membres LR, à savoir le Premier ministre Edouard Philippe, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, le fondateur du groupe parlementaire Les Constructifs Thierry Solère, Franck Riester, co-président du groupe, ainsi que Sébastien Lecornu, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la transition écologique, et Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, avaient reçu un courrier les avertissant d’une possible sanction.





Lors de ce bureau politique, Les Républicains ont finalement décidé qu'une commission ad hoc déciderait de leur sort. En attendant son verdict, qui devrait intervenir "à l'automne", les six responsables LR mis sur la sellette ont été "suspendus de leurs fonctions". Dans un premier temps, seuls les ministres Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu l'avaient été de leurs postes de président de la fédération du Nord et secrétaire départemental de la fédération de l'Eure. Après près de trois heures d'âpres débats, la direction du parti a en effet décidé que ces sanctions temporaires concerneraient aussi les quatre autres hommes.