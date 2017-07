Règlements de compte chez Les Républicains au sujet des "constructifs"

Les Républicains continuent de se déchirer sur le sort à réserver aux "constructifs" et aux ministres qui ont rejoint la majorité. Si au sein du parti, certains voudraient l’exclusion de Bruno Le Maire, Thierry Solère, Edouard Philippe et Gérald Darmanin, d’autres estiment qu’il ne faut pas jeter de l’huile sur le feu et que la droite est déjà assez divisée.