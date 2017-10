Relations entre Sens Commun et le FN : Laurent Wauquiez contraint à une nouvelle mise au point

En cause : les propos du président de Sens Commun, Christophe Billan, dans une interview à la revue L'Incorrect. Dans cet entretien, l'intéressé, questionné sur le positionnement de Laurent Wauquiez vis-à-vis du FN, juge "qu'il ne faut s'interdire de parler avec personne". Rappellant les échanges passés entre son mouvement et l'ex-députée FN Marion Maréchal-Le Pen, retirée de la politique, il "assume" et précise : "Le problème de Marion Maréchal-Le Pen reste le nom Le Pen et non la plupart de ses idées."