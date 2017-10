Emmanuel Macron sur TF1 et LCI : revoyez l'intégrale du Grand Entretien

Le président des riches, la baisse des APL, l'emploi du mot "bordel"... Emmanuel Macron avait des choses à dire dimanche, et surtout des réponses à apporter. Depuis son élection, le chef de l'Etat n'avait accordé aucune interview télévisée à une chaîne française et cristallisait, en raison d'une série de mesures impopulaires, les critiques.





Ce dimanche 15 octobre, sur TF1 et LCI, le président de la République a répondu à ses opposants et a également entrepris un travail de conviction à l'intention des Français qui, cote de popularité à l'appui, déchantaient. Au cours d'un entretien d'une heure et douze minutes dans un salon de l'Elysée, M. Macron s'est donc surtout attaché à faire de la pédagogie sur les décisions prises sans faire de nouvelles grandes annonces.