Ségolène Royal roulera-t-elle pour Emmanuel Macron ? Pour le savoir, il faudra attendre l'ouverture de la campagne officielle

"Il faut passer la main à la génération suivante", a-t-elle estimé, tout en disant vouloir "continuer à être utile", en particulier sur les questions climatiques et environnementales. "D'une façon ou d'une autre, que ce soit à l'ONU ou que ce soit ailleurs, je continuerai à m'impliquer sur ces sujets et à assurer, à assumer, le 'leadership' de la France sur ces sujets", a-t-elle encore déclaré, à propos d'une possible candidature à la direction du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud).





La ministre avait laissé entendre fin décembre qu'elle pourrait briguer ce poste, l'un des plus influents dans le système de l'ONU.