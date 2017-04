Elle pourrait être la prochaine Première dame : qui est Brigitte, l'épouse d'Emmanuel Macron ?

Très discrète avant la mise au jour des ambitions présidentielles de son mari, Brigitte Macron, 63 ans, est de plus en plus sous la lumière. Alors que le candidat En Marche arrive en tête du premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche, avec un peu plus de 23% des voix, elle pourrait devenir le 7 mai prochain la Première dame de France.





Et si c'est le cas, Emmanuel Macron a déjà dit qu'elle tiendrait un vrai rôle à ses côtés. "Elle aura à ce moment-là, ce rôle, cette place, cette exigence, pas dissimulée, pas derrière un tweet ou une cachette. Elle l'aura à mes côtés", avait déclaré le candidat lors d'un meeting le 8 mars dernier au théâtre Antoine à Paris. Brigitte Macron avait d'ailleurs adressé aux soutiens de son époux : "Dans la rue, (...) vous êtes là en me disant 'allez y, on vous aime'. Et c'est énorme pour moi. Si je tiens, c'est parce que vous êtes là."