REVIVEZ - PMA, ISF et droit du travail : le passage sportif d'Edouard Philippe dans L'Emission politique

Le Premier ministre Edouard Philippe était ce jeudi soir l'invité de L'Emission politique, sur France 2. Après sa prestation qui a duré un peu plus de deux heures, selon le sondage réalisé en fin d'émission, il a convaincu 52% des téléspectateurs.





Invité pour défendre les premières mesures du gouvernement, dont la réforme du Code du travail et le budget 2018, le Premier ministre s'est montré très technocrate dans ses réponses, et parfois peu précis. Il a notamment été déstabilisé sur la question de la PMA en annonçant un débat au Parlement en 2018 sur ce sujet, et en laissant entendre que la question de l'étendre aux femmes célibataires et aux lesbiennes serait tranchée après. Or, comme le lui ont rappellé les journalistes sur le plateau, il s'agissait d'une promesse de campagne d'Emmanuel Macron.