Richard Ferrand élu président du groupe REM à l’Assemblée

Richard Ferrand a immédiatement remercié les députés de leur confiance. "En tant que président du groupe La République En Marche, je m’attacherai à faire vivre, avec l’ensemble de mes collègues, la promesse de renouvellement des pratiques politiques dans le cadre du travail parlementaire et à donner corps, avec le Gouvernement, au contrat avec la nation passé entre le Président de la République et nos concitoyens. Nous avons une ardente obligation de réussite. Les Français ne veulent plus des intentions, ils veulent des résultats", a-t-il lancé.