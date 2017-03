Riposte 2.0 : quand les candidats se lancent dans le fact-checking sur mesure

Chez En marche!, ce sont moins les idées d’Emmanuel Macron que sa personne qui occupent la cellule de riposte. "On pensait le faire en mode programme, mais on s’est rendu compte que notre candidat suscitait beaucoup de rumeurs et de fantasmes", nous raconte Pierre Le Texier, membre de l’équipe de riposte sur le web. Il distingue trois niveaux d’attaque : l’intimité du candidat, son argent, son patrimoine, et finalement le programme de En marche!. Le but premier est de rassurer les adhérents : "Il y a des questions qu’on peut se poser légitimement, des questions auxquelles sont confrontés les militants au quotidien."