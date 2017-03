Qui est Robert Bourgi, le généreux ami qui a offert 13.000 euros de costumes à François Fillon ?

Conseiller de Villepin, Robert Bourgi rejoint finalement le camp Nicolas Sarkozy, en 2005, alors que se dessine la future campagne présidentielle. Elu, le nouvel hôte de l'Elysée le considère comme un "grand connaisseur de l'âme africaine" le 27 septembre 2007, en lui remettant les insignes de la Légion d'honneur. "M. Bourgi connaît bien l'Afrique et ses dirigeants. A ce titre, il est utile dans la compréhension que nous avons de ce continent", expliquait en 2009 Claude Guéant, alors secrétaire général de l'Elysée. Mais "cela ne fait de lui ni notre agent, ni notre porte-parole". C'était le temps où M. Bourgi était sorti de la coulisse en commentant l'éviction en mars 2008 de Jean-Marie Bockel du ministère de la Coopération sur demande, selon lui, du chef de l'Etat gabonais Omar Bongo.





Discret personnage, Robert Bourgi devient plus médiatique en 2011. Dans un entretien au JDD, il décrit avec luxe de détails des remises de fonds de la part de responsables politiques africains - "plusieurs dizaines de millions de francs", "incalculable!", disait-il - qu'il aurait réalisées auprès de l'ex-président et de l'ancien Premier ministre français entre 1997 et 2005. Une enquête préliminaire avait été ordonnée par le parquet de Paris pour vérifier l'exactitude des faits dénoncés, mais avait été classée sans suite. Jacques Chirac, lui, se désistera en 2013.





Quatre ans plus tard, Robert Bourgi revient dans l'actualité, cette fois-ci à la faveur de l'affaire Fillon. Selon Le Monde, les deux hommes "se connaissent de longue date. En 2012, M. Bourgi s’était rapproché de M. Fillon et lui avait ouvert son carnet d’adresses riche de nombreux dignitaires africains. En novembre 2013, il avait notamment contribué à l’organisation de son voyage au Sénégal, puis en Côte d’Ivoire, où il entretient les meilleures relations. M. Bourgi avait aussi tenté, en vain, de réconcilier MM. Fillon et Sarkozy."