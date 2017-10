Robert Ménard met en scène Donald Trump et Kim Jong-un "unis pour le TGV" sur des affiches à Béziers

Sur Twitter et Facebook, le compte de la ville s'amuse d'ailleurs de ce coup de pub, en affichant les hashtags #IlsLOntFait #LGVOccitanieOui. En réalisant cette campagne d'affichage des plus surprenantes, le maire de Béziers, Robert Ménard, mise sur un buzz médiatique pour appuyer son projet de ligne à grande vitesse qui doit relier Montpellier et Perpignan, qui pourrait également desservir Béziers et Narbonne. Un projet qui est pour le moment, mis de côté par l'actuel gouvernement, le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, déclarant le 30 août dernier que les nouvelles lignes à grande vitesse n'étaient "pas franchement la priorité".