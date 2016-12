Rue du Brexit : le maire FN "rééquilibre" Beaucaire, "une provocation" pour l'opposition

Pour Hélène Deydier, élue d’opposition et conseillère communautaire à la mairie, "cette décision est une provocation. On sait tous que le Front national aime faire de la communication, c'en est". Les élus d’opposition ont voté "d’un seul élan", en restant "solidaires". Mais comment faire le poids ? "On nous a demandé de proposer des noms la veille du Conseil municipal. 24 heures avant le vote, c’est compliqué". En outre, les élus du conseil municipal n’ont eu d’autres propositions que celle de la "rue du Brexit". "C’est passé à l’unanimité des voix de la majorité". Cette décision controversée "leur fait de la pub, estime-t-elle auprès de LCI. Surtout grâce à la situation géographique de la rue en question".