Saint-Sylvestre : Bruno Le Roux a-t-il minimisé le nombre de voitures brûlées ?

Voilà un chiffre qui place indéniablement l’action du ministère de l’Intérieur sous un jour favorable… mais qui suscite la controverse. Pourquoi ? Parce que dans son bilan, Bruno Le Roux comptabilise les "mises à feu directes" et non le nombre de véhicules brûlés. Or, le nombre de mises à feu est forcément moindre, car plusieurs voitures peuvent subir des dommages à cause de la propagation d'un même feu. Même si l’incendie a pris ailleurs, celles-ci sont comptabilisées dans le nombre de voitures brûlées.





Une question d’indicateur, donc, que Bruno Le Roux décidé, cette année, de changer. Si en 2010, Nicolas Sarkozy a cessé de communiquer ces chiffres par peur de contribuer à une course à l’échalote, Manuel Valls a rétabli cette tradition en 2013. Depuis, les ministres de l’Intérieur successifs se plient à l’exercice. Et préfèrent, toujours, le nombre de voitures brûlées à celui des mises à feu.