Sarkozy, Hollande... et Macron : la "dose de proportionnelle", cette tarte à la crème présidentielle

Aussitôt abrogée par la droite, la proportionnelle intégrale a été mise en veilleuse, réservée aux élections sénatoriales et européennes et, dans une autre mesure, aux régionales et aux municipales. C'est Nicolas Sarkozy qui, en 2006, ressortira le premier l'idée, alors qu'il est encore président de l'UMP : "Notre démocratie gagnerait à permettre à nos compatriotes qui votent en faveur des partis protestataires d'être représentés au Parlement", rappelle Le Monde, tout en jugeant que ce système "donne le pouvoir aux partis" et "rend difficile la constitution de majorités stables". Le quinquennat passe, et rien, de ce côté, n'est mis en œuvre. Un comité présidé par Edouard Balladur proposera bien une dose de proportionnelle à 5% mais l'idée sera enterrée. La faute à une droite qui, dans son ensemble, voit bien le risque d'être attaquée sur sa droite par le Front national.





Il faudra attendre 2012 pour que le même Nicolas Sarkozy appelle, en pleine campagne présidentielle, à "corriger à la marge" le scrutin uninominal à deux tours. Il s'agirait donc, comme en 2007, d'introduire une "dose" de proportionnelle. Comment ? En augmentant le nombre de députés et en faisant élire ce surplus d'élus à la proportionnelle, c'est-à-dire en attribuant aux partis un nombre d'élus correspondant au pourcentage de voix obtenues. La proposition ne suffira pas à faire réélire le Président mais la promesse, reste, elle d'actualité.