Affaires des écoutes de Nicolas Sarkozy : de quoi parle-t-on ?

Mis en examen pour corruption active, trafic d'influence actif et recel de violation du secret professionnel, Nicolas Sarkozy risque gros. Le trafic d'influence consiste pour une personne dépositaire de l'autorité publique, à utiliser son influence en échange de toute forme d'avantage, est punissable de dix ans d'emprisonnement et d'un million d'euros amende. Etre reconnu coupable de corruption active peut valoir à l'auteur de ce délit une peine de 10 ans de prison et 150.000 euros d'amende. Enfin, le recel de violation du secret professionnel peut valoir à son auteur une peine de cinq ans de prison et une amende de 375.000 euros.