Scission FN-Les Patriotes : le Front national, une longue histoire de divorces

En 2005, en rupture avec la gestion du FN par la famille Le Pen, l'un des membres fondateurs du parti, Jacques Bompard, maire d'Orange, est évincé du bureau politique et démissionne.





Après un passage au Mouvement pour la France de Philippe de Villiers, il fonde en 2010 la Ligue du Sud, implantée dans le Vaucluse et associée localement au MNR et au Bloc identitaire. L'ex-député revendique une ligne plus identitaire que le FN, dont il récuse notamment le programme économique et sociétal.