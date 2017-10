Immigration, radicalisation, police du quotidien... ce qu'il faut retenir du discours d'Emmanuel Macron

"Je souhaite que nous retrouvions l'efficacité d'une politique de reconduite à la frontière" et que "nous reconduisions de manière intraitable celles et ceux qui n'ont pas de titre". Mercredi après-midi, Emmanuel Macron a plaidé pour une politique d'expulsion des étrangers en situation irrégulière, tout en accueillant les réfugiés "de manière exigeante" et "conforme à nos valeurs".





"Nous accueillons mal, nous avons des procédures trop longues, nous intégrons approximativement et nous ne reconduisions plus", a affirmé le chef de l'Etat. Tout en reprenant la formule de l'ancien Premier ministre Michel Rocard pour qui "tout en prenant notre part, nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde".