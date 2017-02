Sécurité sociale : François Fillon revoit sa copie

Il promet un coup de pouce pour permettre aux retraités les plus modestes de souscrire une complémentaire santé et propose de rembourser à 100% les lunettes pour enfants et, d'ici la fin de son quinquennat, "les audioprothèses, l'optique, les prothèses dentaires et les dépassements d'honoraires".





La bonne gestion des remboursements sera assurée par une "Agence de garantie de la couverture solidaire des dépenses de santé", qui veillera à maîtriser les frais, à maîtriser la hausse des cotisations et à assurer le bon équilibre entre la Sécurité sociale et les complémentaires santé. François Fillon promet que "la hausse des cotisations sera maîtrisée". Si le candidat de la droite assure que le "taux global de prise en charge" de la Sécu ne baissera pas, il attend des complémentaires santé qu'elles "mettent aussi la main à la poche". Le vainqueur de la primaire à droite se veut ferme et maintient son ambition de réaliser 20 milliards d'économies sur le quinquennat s'il est élu.