Séminaire du FN : Philippot est-il sur un siège éjectable ?

Comme Bruno Gollnisch, il reste d’ailleurs lui aussi très critique vis-à-vis de la monnaie unique. "Le problème, c’est l’euro ou la manière dont on a parlé de l’euro ?", s’interroge-t-il, comme pour mieux suggérer qu’il s’agit avant tout d’un déficit de pédagogie. A ce titre, il attend avec impatience les conclusions de la commission thématique qui a travaillé sur cette question et qui doit permettre au FN de trouver la meilleure manière de transformer son discours sur l’euro sans toutefois se renier complètement.





Pour enterrer l’ambiguïté sur l’euro, un cadre régional du FN suggère tout simplement qu’on laisse cette question au second plan. "La souveraineté monétaire est importante mais ce n’est pas la priorité des Français. Au cours de la campagne, les gens me parlaient de sécurité, d’identité, etc. mais jamais de l’euro. Il suffit de faire un marché pour s’en rendre compte. Mais Florian Philippot était peut-être pas assez sur le terrain et un peu trop sur les plateaux TV", lance l’élu.





Comme de nombreux dirigeants frontistes, il n’a pas apprécié, au lendemain des législatives, voir le vice-président du FN créer son propre mouvement "Les Patriotes". "Je ne comprends pas son mode de fonctionnement. On dirait qu’il fait tout pour se saborder alors qu’il est brillant pourtant. Au FN, personne ne doit revendiquer de statut particulier, encore moins celui de chouchou", prévient-t-il. Malgré ces reproches, il considère que Florian Philippot "a toute sa place au FN". "À condition qu’il veuille bien y rester", prend-t-il soin de préciser.