Seul un Français sur 4 a été convaincu par les discours de Macron et Philippe

L’état de grâce est-il déjà terminé pour Emmanuel Macron et son équipe ? Il est certainement trop tôt pour le dire, mais un sondage Harris Interactive publié ce mercredi pour RMC et Atlantico indique que seulement un quart des Français interrogés se sont montrés convaincus par les discours du président de la République et de son Premier ministre Edouard Philippe.