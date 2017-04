"Si je suis élu"... Emmanuel Macron détaille ses premiers mois à l'Élysée

S’il est élu, l'ancien ministre veut également "introduire dès l’été un projet de loi d’habilitation pour simplifier le droit du travail et décentraliser la négociation". "Il s’agit de donner plus de place à l’accord majoritaire d’entreprise ou de branche, d’une part, d’encadrer les décisions des prud’hommes, d’autre part", prévient-il. "Le tout par ordonnances, pour procéder de manière rapide et efficace".





Sur les questions de sécurité, Emmanuel Macron "mettra en place dès l’été une cellule de coordination du renseignement ainsi qu’une task force sur le terrorisme islamiste sous l’autorité du président". L’état d’urgence sera maintenu explique-t-il : "Mon souhait, comme tout démocrate, est d'en sortir. Mais la situation européenne, après Londres, Saint-Pétersbourg et Stockholm, ne me semble pas propice à (sa) levée". Sur le plan international enfin, Emmanuel Macron partirait à l'été faire "un tour des capitales européennes" afin de proposer une "feuille de route à cinq ans pour doter la zone euro d’un vrai budget et pour une vraie Europe à 27 de l’environnement, de l’industrie et de la gestion des migrations".