"Si on vous dit que j'ai une double vie avec M. Gallet, c'est que mon hologramme m'a échappé": Macron plaisante et dément sa relation supposée

Emmanuel Macron ne manque pas d'humour. Le candidat à l'élection présidentielle a fait une apparition surprise ce lundi soir au théâtre Bobino à Paris, où se déroulait une réunion publique de son mouvement En Marche !. Et sans détour, il a évoqué les rumeurs selon lesquelles il entretiendrait une relation privilégiée avec le patron de Radio France, Mathieu Gallet.





"Si dans les dîners en ville on vous dit que j'ai une double vie avec M. Gallet, c'est que mon hologramme m'a échappé", s'est amusé l'ancien ministre de l'Economie, dans un tweet relayé par sa porte-parole Laurence Haïm. Et d'affirmer, en référence à l'affaire Fillon : "Brigitte [sa femme, ndlr] se demande comment je fais physiquement. Elle partage ma vie du matin au soir, et je ne l'ai jamais rémunérée".