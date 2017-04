Si, si, écoutez bien, François Fillon a bien parlé de "crime"au sujet de l'utilisation d'armes chimiques en Syrie

"On peut difficilement être plus prudent" lui fait alors remarquer Patrick Cohen. François Fillon lui répond : "On condamne toujours quand on a les preuves. Je dis que si ces faits sont avérés, c’est un crime qui doit être puni par la communauté internationale." Puis, plus tard, dans l'interview, il précise, en parlant effectivement de Bachar El Assad : "Non seulement, il commet des crimes, mais il commet des erreurs politiques incroyables. Au moment où les Américains donnent le sentiment d’être en mesure de discuter avec lui, s’il a déclenché cette opération… ce n’est plus de l’impunité, c’est de la folie, de l’irresponsabilité." Des limites, sans doute, de l'exercice du live-tweet d'émission en direct, qui ne peut s'encombrer du contexte...