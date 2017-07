Sieyès, Mirabeau et Mélenchon : le patron des Insoumis répond à la pique de Macron

C'est la querelle de culture générale du moment, qui oppose, par assemblées interposées, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le patron de la France insoumise et le président de la République mesurent en effet leur culture générale respective depuis que le premier a piqué le second sur l'absence des députés FI au discours du Congrès.

Il est toujours préoccupant que des représentants du peuple se soustraient aux règles de la Constitution qui les a fait élire. Sieyès et Mirabeau ne désertèrent pas, je crois, si promptement le mandat que leur avait confié le peuple. Le président de la République doit fixer le sens du quinquennat et c’est ce que je suis venu faire devant vous.

Mais la joute n'était pas finie. Juste après le discours du Premier ministre mardi 4 juillet, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole à l'Assemblée pour apporter son commentaire sur les desseins gouvernementaux et présidentiels, et en remettre une couche sur les lettres d'Emmanuel Macron :

Pendant le discours, le député FI de la Seine-Saint-Denis Alexis Corbière, professeur d'histoire-géographie, avait corrigé Emmanuel Macron : "Maladroite référence historique qui trahit l'inconscient du Préisdent... Sieyès et Mirabeau siégeaient devant le Roi !". Sitôt le discours terminé, Jean-Luc Mélenchon ne pouvait évidemment pas laisser passer la référence à deux députés du Tiers-Etat et prolongea la correction de son collègue d'un bon mot : "Si Monsieur Macron parle de Sieyès et Mirabeau, c’est sans doute qu’il s’identifie à Louis XVI. Nous lui souhaitons une meilleure fin."