Signes ostentatoires de richesse : comment les députés LREM veulent taxer les propriétaires de yacht et de voitures de luxe

Selon l'habdomadaire, les députés LREM ont réajusté les amendements sur la taxe des biens de luxe. "Nous sommes restés sur notre ligne : pas d'effet d'aubaine, des taxes qui ne sont ni confiscatoires ni purement symboliques et recréent sur ces biens une fiscalité le plus comparable possible à l'ISF", a affirmé Amélie de Montchalin au JDD. Ces ajustements devraient permettre au Trésor Public de récupérer au moins 40 millions d’euros par an. Pour rappel, l’ISF a rapporté 5224 milliards d’euros à l’Etat en 2015… La taxation des yatchs, elle, devrait rapporter 10 millions d’euros par an.





Les députés LREM proposeront par ailleurs de faire passer de 10 à 11 % la taxe sur la cession des matières précieuses, déjà appliquée lors de la vente de lingots, de bijoux ou d’objets d’art de grande valeur. Ils souhaitent également la création d’une taxe additionnelle, plafonnée à 8.000 euros, pour les voitures de grand luxe, à partir de 36 chevaux.