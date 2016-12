Silencieux depuis sa victoire à la primaire, Fillon assume sa stratégie

Mais où est passé François Fillon ? L’ancien Premier ministre n’est presque plus apparu dans les médias depuis sa victoire lors de la primaire de la droite et du centre. Au point que Dominique de Villepin a "tiré la sonnette" d'alarme jeudi sur BFMTV, estimant qu'il ne fallait "pas perdre le contact avec un électorat qui est en train aujourd’hui de se préparer" à l'élection présidentielle. Mais la discrétion médiatique de François Fillon ne doit en fait rien au hasard : il s’agit d’un choix à la fois stratégique et personnel.





En effet, le député de Paris est un homme qui n’apprécie pas la surexposition médiatique, même si pour l’emporter fin novembre, il a su se faire violence. Désormais désigné, il estime à présent qu’il peut de nouveau raréfier sa parole et n’assurer que le service minimum en termes de communication. "Tout le monde s'agite à Paris. Je ne veux pas être dans le combat de rue. Je laisserai mes porte-parole mener la bataille dans les médias et, moi, je parlerai à tous les Français" , s'est-il ainsi confié cette semaine dans les colonnes de Paris Match.





Depuis son succès à la primaire, François Fillon n’a d’ailleurs fait qu’un seul déplacement : au Mali pour rencontrer les militaires français engagés dans l’opération Barkhane. A cette occasion, seules deux équipes de journalistes (Paris Match et TF1) ont été autorisés à le suivre.