"Sincérité" ou "échec personnel"... Les réactions politiques aux derniers voeux de François Hollande

La candidate FN à la présidentielle a fustigé, dans un communiqué, “un cortège de platitudes et de déclarations en total décalage avec la réalité du pays et les souffrances des Français”. Elle a vu dans l’intervention télévisée du président de la République de “l’autosatisfaction”, un “aveuglement sur la souveraineté de la France” et des “poncifs” et “propos lénifiants” sur la candidature de la patronne du FN.