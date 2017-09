Sondage : pour 69% des Français, Emmanuel Macron mène une politique injuste

Pour plus de deux tiers des Français (68%), la politique conduite par l'exécutif est globalement "conforme aux engagements de campagne d'Emmanuel Macron", contre 32% d'un avis contraire. C'est le résultat d'un sondage Elabe mené pour BFMTV. Ils ne sont en revanche que 41% à la juger "efficace pour relancer l'économie" et à penser qu'elle "va permettre d'améliorer la situation du pays".





Et, alors que la réforme du code du travail par ordonnances a été adoptée et que le projet de loi de finances vient d'être présenté pour l'année prochaine, seules 31% des personnes interrogées jugent la politique engagée "juste" et proposant une équitable répartition des "efforts selon les capacités de chacun", contre 69% d'un avis contraire.