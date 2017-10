Sondage : hausse de popularité inédite pour Emmanuel Macron depuis son élection

OPINION - Dans une nouvelle enquête publiée ce dimanche Elabe pour Radio Classique et Les Échos, on apprend que les Français posent un regard plus positif que ces derniers mois sur l'exécutif. Ainsi, dans ce sondage, la cote de confiance d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe remonte. Le président passant même à 40 % d'opinions favorables en septembre.