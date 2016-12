Emmanuel Macron, personnalité politique 2016 devant François Fillon

Il détrône Alain Juppé. Emmanuel Macron est la personnalité politique de 2016, selon un sondage Elabe* pour BFMTV publié mercredi.





L'ancien ministre de l'Economie, à 48 %, devance de peu le vainqueur de la primaire de la droite François Fillon (44%). Suivent Manuel Valls et Marine Le Pen (24 %), Alain Juppé (22 %), Bernard Cazeneuve (16 %), Jean-Luc Mélenchon (14 %), François Hollande et Marion Maréchal-Le Pen (11 %), puis Nicolas Sarkozy (9 %). Arnaud Montebourg est onzième avec 8 %, Benoît Hamon treizième avec 7 % et Vincent Peillon dix-neuvième (1 %).





En décembre 2015, les sondés, soumis à la même question - "Quelles sont selon vous les personnalités politiques de l'année 2016, soit parce qu'elles se sont révélées, soit parce qu'elles ont marqué des points ?" -, étaient 53 % à opter pour le maire de Bordeaux, talonné par Macron.