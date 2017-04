Sondage : François Hollande est bien le président le plus impopulaire de l'histoire de la Ve République

Celui qui reste chef de l'Etat pour encore une dizaine de jours, conclut son mandat de bien piteuse manière. Et pour cause. Francois Hollande est derrière Nicolas Sarkozy (38 %) et François Mitterrand (40 % lors de son dernier septennat). Georges Pompidou demeure le plus populaire avec 59 % d'opinions positives.





Bien pire encore, avec 77 % de mécontents sur le mois de mars, Hollande est plus impopulaire que Nicolas Sarkozy au même stade de son mandat (64 % en avril 2012), affirme le JDD.