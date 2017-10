Sondage : Laurent Wauquiez très largement favori pour remporter la présidence LR

Les jeux seraient faits. Confirmant les analyses des journalistes politiques, et alors que l'on connaît depuis quelques jours seulement l'identité des quatre candidats à la présidence des Républicains, l'un d'entre eux se dégage nettement : il s'agit, sans réelle surprise, donc, de Laurent Wauquiez. Opposé à Florence Portelli, Daniel Fasquelle et Maël de Calan, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy se détache en effet très clairement dans la course à la victoire.