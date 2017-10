Trop à droite, trop à gauche, ou équilibrée ? Comment les Français jugent la politique de Macron

Ce sont les sympathisants de gauche et ceux du Modem qui soutiennent le plus cette initiative (90% d’entre eux sont pour), suivis par les sympathisants LREM (78%) et ceux du FN (74%). Même les sympathisants LR y sont majoritairement favorables (67%).





Enfin, 81% des Français estiment que les impôts ne baisseront pas en 2018, malgré les engagements pris par le gouvernement, notamment avec la suppression partielle de la taxe d'habitation.