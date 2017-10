Emplois présumés fictifs : Fillon placé sous le statut de témoin assisté pour "escroquerie aggravée"

Révélée par Le Canard enchaîné pendant la campagne présidentielle, l'affaire dite des emplois présumés fictifs ne cesse de rebondir. Ce jeudi, l'AFP a appris de sources proches du dossier, que François Fillon a été placé fin juillet sous le statut de témoin assisté pour "escroquerie aggravée".





Mis en examen le 14 mars notamment pour "détournement de fonds publics" et "complicité et recel d'abus de bien sociaux", l'ex-candidat de la droite à l'élection présidentielle a été reçu fin juillet par les juges d'instruction. A cette occasion, "il était convoqué pour une éventuelle nouvelle mise en examen pour escroquerie aggravée, mais il a été finalement placé sous le statut plus favorable de témoin assisté pour ce chef", a confirmé son avocat Me Antonin Levy. Le statut de témoin assisté est intermédiaire entre celui de simple témoin et de mis en examen.