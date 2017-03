La mise en examen du candidat indique qu’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’il ait commis une infraction, mais il reste présumé innocent. Les charges retenues sont "détournement de fonds publics", "complicité et recel de détournement de fonds publics", "complicité et recel d’abus de biens sociaux", et "manquements aux obligations déclaratives à la HATVP".