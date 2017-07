Sous la pluie, le pari délicat de Benoît Hamon de refonder la gauche

Benoît Hamon a eu beau renier une partie de l'héritage de François Hollande, il en a gardé, ce 1er juillet, au moins une spécificité : la pluie battante les jours de grands événements. C'est en effet sous des averses bien malvenues que l'ex-candidat socialiste à la présidentielle a invité les citoyens de gauche, samedi, à venir refonder la gauche à l'occasion d'un grand atelier citoyen sur le pelouse de Reuilly, dans le XIIe arrondissement de Paris.





Ce "Mouvement du 1er juillet", annoncé depuis plusieurs semaines et bardé d'un nouveau logo qui ne garde rien de celui du Parti socialiste (sauf peut-être le code couleur), prévoyait des prises de paroles de membres de la société civile, "intellectuels", "ouvriers" et autres journalistes ou associatifs, ainsi qu'un "barcamp" pour "parler pouvoir citoyen" "et éducation populaire", en présence de nombreuses figures de l'aile gauche du PS, de l'ex-ministre grec Yanis Varoufakis et de l'écologiste Cécile Duflot. Avant la prise parole de l'ancien candidat socialiste vers 17h30, était également prévu un "procès citoyen" sur le thème de la malbouffe. "Benoît Hamon a souhaité proposer la construction d'un mouvement à toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans une gauche nouvelle, citoyenne, intellectuelle, sociale, écologiste et européenne, qui invente des solutions de progrès face aux grandes évolutions du monde", annonçait le tract diffusé notamment sur les réseaux sociaux.