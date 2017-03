Soutien de Valls à Macron ? Le Parisien dément avoir été piégé par un site parodique

Le Parisien a-t-il fondé son enquête sur des mails bidonnés ? Dans les commentaires, les internautes semblent en tout cas nombreux à le croire. Beaucoup d'entre eux prennent l’affirmation de Nordpresse pour argent comptant et mettent en cause le travail du quotidien et de la journaliste ayant publié l’information. D’autres, cependant, font part de leurs doutes et demandent des preuves.